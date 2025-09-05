Минобороны: российские военнослужащие освободили Марково и Федоровку в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В утренней сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ.

Наибольшее количество целей — 15 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 13 беспилотников, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ могут полностью взять под контроль территорию ДНР до конца этого года. Генштаб имеет свои планы на осеннюю кампанию, однако общественности они неизвестны, указал он.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.