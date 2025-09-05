На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль два села в ДНР за неделю

Минобороны: российские военнослужащие освободили Марково и Федоровку в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В утренней сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ.

Наибольшее количество целей — 15 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 13 беспилотников, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ могут полностью взять под контроль территорию ДНР до конца этого года. Генштаб имеет свои планы на осеннюю кампанию, однако общественности они неизвестны, указал он.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами