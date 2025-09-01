Украине придется «уступить» территорию Донбасса из-за политики президента России Владимира Путина. К такому мнению пришло агентство Bloomberg.

«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им [Украине] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в тексте.

По мнению авторов, действия России «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа. Bloomberg также утверждает, что президент Путин якобы считает «волю Америки слабой», а военные возможности Европы – «скудными».

До этого газета The Times со ссылкой на экспертов писала, что увеличение числа ударов ВС РФ по территории Украины является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны российского президента Владимира Путина. Путин якобы пытается «доминировать на потенциальных переговорах, занимая позицию силы и угрожая еще большим, если его требования не будут выполнены», говорится в тексте.

Ранее Арестович допустил существование Украины как «юго-западного федерального округа РФ».