Российские штурмовики вчетвером уничтожили опорный пункт элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом ТАСС сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Гуруль.

Он отметил, что в составе уничтоженной украинской группы были и иностранные наемники.

«Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили», — сказал военный.

10 сентября министерство обороны России сообщило, что российские войска атаковали позиции украинской армии и наемников ВСУ в 152 районах зоны проведения специальной военной операции. Удары ВС России наносились при помощи беспилотников, артиллерии, ракет и авиации.

По предварительной информации, всего в рядах украинской армии воюют порядка 20 тысяч наемников.

Ранее было названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ.