На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные вчетвером уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ

Штурмовики РФ вчетвером уничтожили пункт элитного подразделения ВСУ «Скала»
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские штурмовики вчетвером уничтожили опорный пункт элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом ТАСС сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Гуруль.

Он отметил, что в составе уничтоженной украинской группы были и иностранные наемники.

«Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили», — сказал военный.

10 сентября министерство обороны России сообщило, что российские войска атаковали позиции украинской армии и наемников ВСУ в 152 районах зоны проведения специальной военной операции. Удары ВС России наносились при помощи беспилотников, артиллерии, ракет и авиации.

По предварительной информации, всего в рядах украинской армии воюют порядка 20 тысяч наемников.

Ранее было названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами