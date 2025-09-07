По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в составе ВСУ воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

До этого офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

В июле депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что латиноамериканские картели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь за него отправкой наемников в ВСУ.

Ранее российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.