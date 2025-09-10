МО: ВС РФ атаковали позиции солдат и наемников ВСУ в 152 районах зоны СВО

Российские войска атаковали позиции украинской армии и наёмников ВСУ в 152 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удары ВС РФ наносились при помощи беспилотников, артиллерии, ракет и авиации.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие практически уничтожили переброшенных в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников Вооружённых сил Украины.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, по местам дислокации украинской стороны, куда были отведены уцелевшие группы, также были нанесены авиаудары. Он рассказал, что после серии атак наемники рассредоточились в селах Великомихайловка и Новопетровское. На этих территориях российские военные также нанесли удары по скоплению живой силы.

По предварительной информации, всего в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников.

