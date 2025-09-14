Польский судья обвинил Зеленского в нападении на Польшу

Судья Шмидт: Украина напала на Польшу, направив на нее беспилотники

Упавшие на территории Польши беспилотники были российскими, однако «направляли» их украинцы, заглушившие сигнал, и все это происходило с согласия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью NEWS.ru заявил польский судья Томаш Шмидт, который получил политическое убежище в Белоруссии.

»<...> Беспилотники были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Начали войну», — заявил он.

Шмидт добавил, что существует вероятность начала войны НАТО с Россией, такое развитие событий не исключено. Однако, указал судья, некоторые страны, вроде Венгрии и Словакии, выступают решительно против вооруженного конфликта альянса с Москвой.

Но большая часть стран НАТО, включая Польшу, не выступают против продолжения военных действий на Украине, заключил Шмидт.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Североатлантический альянс уже объявил о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России указали на нежелание Польши получить консультации по «инциденту с БПЛА».