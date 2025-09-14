В России указали на нежелание Польши получить консультации по «инциденту с БПЛА»

Ульянов: Польша не готова консультироваться с Россией по «инциденту с БПЛА»

Министерство обороны Польши отказалось консультироваться с российским оборонным ведомством по «инциденту с беспилотными летательными аппаратами» (БПЛА). Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

»Министерство обороны России предложило консультации, Министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — написал дипломат.

Ульянов добавил, что, несмотря на тот факт, что подробности инцидента пока неизвестны, польская сторона уже сделала выводы, решив, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в республике.

Комментируя это, постпред поинтересовался, зачем России делать это и возможно ли дестабилизировать ситуацию 19-ю безоружными беспилотниками.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

НАТО также объявило о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. В то же время лишь 46 из 193 стран — членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА, нарушившими польское воздушное пространство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

