На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России указали на нежелание Польши получить консультации по «инциденту с БПЛА»

Ульянов: Польша не готова консультироваться с Россией по «инциденту с БПЛА»
true
true
true
close
РИА Новости

Министерство обороны Польши отказалось консультироваться с российским оборонным ведомством по «инциденту с беспилотными летательными аппаратами» (БПЛА). Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

»Министерство обороны России предложило консультации, Министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — написал дипломат.

Ульянов добавил, что, несмотря на тот факт, что подробности инцидента пока неизвестны, польская сторона уже сделала выводы, решив, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в республике.

Комментируя это, постпред поинтересовался, зачем России делать это и возможно ли дестабилизировать ситуацию 19-ю безоружными беспилотниками.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

НАТО также объявило о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. В то же время лишь 46 из 193 стран — членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА, нарушившими польское воздушное пространство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами