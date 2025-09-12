На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник повредил три автомобиля под Калугой

Губернатор Шапша: обломки беспилотника ВСУ повредили три автомобиля в Калуге
Shutterstock

В Калужской области обломки сбитого ночью беспилотника повредили три автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его словам, в течение ночи в небе над регионом сбили 18 украинских дронов на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате налета нет.

«На окраине Калуги у водоема в 00:12 часов сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля отдыхавших там граждан», — отметил Шапша.

Губернатор подчеркнул, что городская администрация окажет помощь владельцам машин.

Утром 12 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. При этом наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28.

Ранее в Ленобласти после атаки БПЛА ликвидировали пожар на насосной станции.

