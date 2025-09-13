На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник ВСУ атаковал промзону в Уфе

Mash Batash: беспилотник ВСУ нанес удар по промзоне в Черниковке
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по промзоне в уфимской Черниковке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на главу Орджоникидзевского района Рустема Хамитова.

По информации канала, на территории произошел взрыв. По словам главы района, он уже отправился на место инцидента. Хамитов отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил, что на заводе, расположенном в промзоне, произошел пожар. Над предприятием были видны огонь и клубы дыма.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе региона. По его словам, результате удара ранения получила мирная жительница. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Бойцы самообороны вывезли ее с места происшествия и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее в Мурманске у вокзала заметили беспилотники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами