Беспилотник ВСУ атаковал промзону в Уфе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по промзоне в уфимской Черниковке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на главу Орджоникидзевского района Рустема Хамитова.

По информации канала, на территории произошел взрыв. По словам главы района, он уже отправился на место инцидента. Хамитов отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил, что на заводе, расположенном в промзоне, произошел пожар. Над предприятием были видны огонь и клубы дыма.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе региона. По его словам, результате удара ранения получила мирная жительница. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Бойцы самообороны вывезли ее с места происшествия и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее в Мурманске у вокзала заметили беспилотники.