Жительница Новой Таволжанки получила ранения в результате атаки беспилотника

Гладков: в Новой Таволжанке при детонации украинского дрона пострадала женщина

Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вследствие детонации дрона <...> ранена мирная жительница», — говорится в заявлении.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Бойцы самообороны вывезли ее с места происшествия и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу.

«Сейчас ей проводят операцию», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что другая информация о последствиях атаки уточняется.

Днем 13 сентября украинский беспилотник детонировал возле пассажирского автобуса в Белгороде. По словам Гладкова, в результате пострадали три человека — двое взрослых и 16-летняя девушка. Последнюю доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочным ранением плеча. Взрослых, в свою очередь, транспортировали в городскую больницу №2.

Само транспортное средство также получило повреждения. У автобуса оказались выбиты окна.

Ранее обломки сбитого дрона повредили три автомобиля в Калужской области.