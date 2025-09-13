На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мурманске у вокзала заметили беспилотники

Губернатор Чибис: в районе железнодорожного Мурманска заметили беспилотники
Shutterstock

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска были замечены беспилотники.

Чибис сообщил, что в городской администрации и Единой дежурной диспетчерской службе не располагают сведениями о выдаче разрешений на полеты этих аппаратов. По словам главы региона, все они являются мультикоптерами и, судя по внешнему виду, относятся к гражданскому типу.

Согласно сообщению губернатора, опубликованному в 00:12 мск, железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что вечером 12 сентября над российскими регионами за два часа были сбиты три украинских дрона самолетного типа. В ведомстве уточнили, что беспилотники пытались атаковать территорию России с 21:00 до 23:00 мск. Все они были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
