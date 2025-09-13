Ганчев: штурмовики ВС России находятся в Купянске и вытесняют ВСУ из города

Штурмовые группы армии России находятся в Купянске Харьковской области и вытесняют военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории города. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе (Купянске. — «Газета.Ru»). Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города», — сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас важно «не мешать им» и «дать все сделать, как задумано».

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

7 сентября российский военный с позывным «Чекист» заявил, что военнослужащие ВС РФ контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.