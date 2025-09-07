На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный заявил о контроле над Купянском с воздуха

Боец «Чекист»: ВС РФ контролируют воздушное пространство над Купянском
Минобороны РФ

Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный с позывным «Чекист».

«Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда», — сказал он.

Российский военный подчеркнул, что ВС РФ не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что российские операторы БПЛА с помощью дронов на оптоволокне массово сжигают технику с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области.

28 августа официальный представитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Анна Цветкова сообщила, что с августа 2024 года по июнь 2025 года российский ударный FPV-дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» нанес украинской армии ущерб на сумму более $2 млрд, при этом затраты на его приобретение составили менее 3% от этой суммы.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.

