У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

У Тимура Иванова изъяли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

В коллекции экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова обнаружены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, передает ТАСС.

Согласно протоколу обысков, уникальные часы без брендовой маркировки были изъяты из гардеробной комнаты на третьем этаже загородного дома. Всего в коллекции насчитывалось 44 экземпляра премиальных марок.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью «Такой Тимур Иванов один», — говорится в материалах дела.

Среди изъятых часов присутствовали модели люксовых брендов Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot и Breitling. Единственным экземпляром российского производства в коллекции оказались часы «Полет» коллекции «Полет-стиль». Коллекция включала наручные, настольные и карманные модели.

21 августа сообщалось, что Иванов собирал коллекцию антикварного оружия на средства, полученные преступным путем. Всего у него изъяли 26 предметов, включая экземпляры, принадлежавшие офицерам СС и люфтваффе: кортик ВВС нацистской Германии образца 1937 года, парадные шпаги унтер-офицера СС, а также уникальные исторические образцы — французскую морскую шпагу 1837 года, американский штык 1917 года и саблю французского офицера XI века. Коллекция также содержала трости со скрытыми клинками и дульнозарядные пистолеты XIX века.

Ранее ГП потребовала обратить имущество экс-замминистра обороны в доход государства.