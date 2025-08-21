Экс-замглавы МО Иванов коллекционировал антикварное оружие и книги

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, по версии Генпрокуратуры, собирал коллекцию антикварного оружия, приобретенную якобы на средства от преступной деятельности. Об этом сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве.

В общей сложности у него изъяли 26 предметов, в том числе пистолеты, мечи, шпаги и кортики — среди них экземпляры, принадлежавшие к образцам, использовавшимся офицерами СС и люфтваффе. В перечне значатся: пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов второй половины XIX века, мечи рубежа XIX–XX веков, офицерский кортик ВВС (люфтваффе) образца 1937 года, произведённый в период 1937 — первой половины 1940-х, швейцарский штык-тесак 1878 года, сабля французского офицера лёгкой кавалерии XI века в ножнах, прусская шпага железнодорожных служащих XIX — начала XX века, шпага в виде трости XIX века и несколько тростей со скрытыми клинками второй половины XIX — начала XX века.

Также в коллекции обнаружены французский штык 1874 года к винтовке системы Гра, американский штык 1917 года с клеймом 1917 Remington (выпущенный в 1925 году), французская морская офицерская шпага образца 1837 года, пара парадных шпаг унтер‑офицера СС образца 1936 года и ятаган конца XVIII — XIX веков.

Генпрокуратура России направила иск в Пресненский суд Москвы с требованием взыскать в доход РФ имущество Иванова общей стоимостью около 1,2 млрд рублей.

Ранее экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.