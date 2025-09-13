На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ установили контроль над Алексеевским островом и Антоновским мостом

ВС РФ вместе с Антоновским ж/д мостом взяли под контроль Алексеевский остров
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» установили полный контроль над Алексеевским островом и малым железнодорожным Антоновским мостом в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным «Барс».

По словам командира, операция по взятию острова проводилась параллельно с установлением контроля над мостом силами 127-й отдельной бригады разведки. «Барс» подчеркнул, что этот участок теперь позволяет развивать наступление как на запад, так и на восток.

«Теперь этот участок под нашим контролем. Остров Алексеевский тоже под нашим контролем. Мы заняли нормальный участок, на котором можем развиваться и на запад, и на восток», — сказал «Барс».

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» сообщил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск.

11 сентября сообщалось, что разведчики 127-й отдельной бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над техническими помещениями железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области, водрузив на нем российский флаг.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами