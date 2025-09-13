ВС РФ установили контроль над Алексеевским островом и Антоновским мостом

Подразделения группировки войск «Днепр» установили полный контроль над Алексеевским островом и малым железнодорожным Антоновским мостом в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным «Барс».

По словам командира, операция по взятию острова проводилась параллельно с установлением контроля над мостом силами 127-й отдельной бригады разведки. «Барс» подчеркнул, что этот участок теперь позволяет развивать наступление как на запад, так и на восток.

«Теперь этот участок под нашим контролем. Остров Алексеевский тоже под нашим контролем. Мы заняли нормальный участок, на котором можем развиваться и на запад, и на восток», — сказал «Барс».

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» сообщил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск.

11 сентября сообщалось, что разведчики 127-й отдельной бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над техническими помещениями железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области, водрузив на нем российский флаг.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.