Российские войска установили контроль над всеми островами в пойме Днепра

РИА Новости: ВС РФ удерживают все островные территории в Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск. Об этом сообщил боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян», передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, подразделения различных полков надежно удерживают островные территории и ведут активную оборонительную деятельность.

«Все острова держим. И наше подразделение, и дальше разные полки. Штурма сидят», — заявил «Шиян».

11 сентября сообщалось, что разведчики 127-й отдельной бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над техническими помещениями железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области, водрузив на нем российский флаг.

В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.

Ранее профессор раскрыл реакцию НАТО в случае поражения на Украине.

