Разведчики 127-й отдельной бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над техническими помещениями железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области, водрузив на нем российский флаг. Подробности сложной операции, сопоставимой по уровню подготовки с операцией «Поток» в Курской области, ТАСС рассказали сами участники спецоперации.

Операция готовилась несколько недель. На полигоне был сооружен точный деревянный макет технического прохода моста, где бойцы отрабатывали каждый шаг, включая передвижение в стесненных условиях и работу с оборудованием. Командир батальона с позывным Барс назвал эту операцию самой крупной за время нахождения на левобережье.

«Зимой там холодно, а летом очень жарко — мост металлический. Пацаны действовали в условиях адской жары. Противник не давал им продвигаться, делая постоянные сбросы с FPV-дронов, но в итоге все равно зашли и все сделали», — рассказал Барс.

Подход к мосту был крайне сложным из-за болотистой местности, которая простреливается противником, и массового применения ВСУ дронов-камикадзе. Успех обеспечила тщательная подготовка, включая применение маскировочных костюмов и антидроновых одеял, а также поддержка с воздуха собственных беспилотников, которые подавляли вражеские и доставляли боеприпасы. Ранее операция по скрытному проходу через трубопровод под Суджей в Курской области также была успешно проведена российскими военными.

Ранее в России заявили, что СВО завершится в 2027 году взятием Одессы и Николаева.