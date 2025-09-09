Марочко: ВС РФ почти взяли Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в ЛНР

Вооруженные силы России заняли 70% площади населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в Луганской народной республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, также российские военные расширили зону контроля южнее Торского, где продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями армии, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы в ЛНР.

Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать западные окраины Кировска и отбить потерянные позиции.

30 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Военный также сообщил, что на Краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в Кировске.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали западные ракеты для ударов по Донецку и Макеевке.