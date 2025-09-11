Зеленский признал неэффективность системы ПВО НАТО

Современная западная система противовоздушной обороны, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в воздушном пространстве над Украиной, не смогут обеспечить ее эффективной защиты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Александером Стуббом, передает »Страна.ua».

«То, что мы предлагали два года назад — сбивайте самолетами дроны над нами, — уже так не сработает. Это нужно как элемент. Он усилит щит над западной частью Украины и над Польшей. Но это элемент. Этого недостаточно», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что использовать такие системы, как Patriot или более дешевые, но у которых ракеты также будут стоить $200-300 млн, применять ракеты с самолетов стоимостью $1 млн — «это не тот путь».

Прошлой ночью беспилотные летательные аппараты неустановленной государственной принадлежности пересекли государственные границы Польши в воздушном пространстве.

Зеленский уже поспешил обвинить в произошедшем Россию, как и польский премьер-министр Дональд Туск. Что произошло и почему стоит сомневаться в достоверности предоставляемых Польшей данных, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Кремле прокомментировали «инцидент с дронами» в Польше.