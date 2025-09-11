Польша сбивала беспилотники ракетами AIM-120C7 стоимостью около $2 млн за штуку. Фотографию обломка ракеты в социальных сетях опубликовал депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк.

Эксперт Владислав Шурыгин, отмечает «МК.RU», проанализировал фото с фрагментами ракет и пришел к выводу, что польские средства противовоздушной обороны (ПВО) сильно проиграли по критерию «стоимость-эффективность».

AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, которая способна поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, якобы были российскими.

О якобы российском происхождении беспилотников также заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, «дроны из РФ» нарушили воздушное пространство Польши, однако система ПВО была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО.

Ранее колумнист Гришин заявил, что провокация Киева с беспилотниками в Польше пошла не по плану.