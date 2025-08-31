В США рассказали, когда стоило бы распустить НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) следовало распустить еще в 1990 году, поскольку он выполнил свою миссию. Об этом РИА Новости заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«НАТО следовало распустить в 1990 году, когда президент Горбачев распустил Организацию Варшавского договора (ОВД). Западу следовало сказать: да, мы прекращаем работу НАТО», — считает Сакс.

По его словам, военный блок «пережил свою необходимость», так как был создан для противостояния с СССР, которого больше не существует. Профессор оценил как «неоправданное» превращение НАТО в инструмент власти Вашингтона и расширение на восток к границам России.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование. Как отметил министр, из-за распада Организации Варшавского договора (ОВД) в мире была разрушена устоявшаяся политическая система. Также пропала и угроза безопасности, для противостояния которой был создан НАТО.

