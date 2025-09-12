На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин семь месяцев вел ракетный огонь по своим

RT: родившийся в Казахстане Ступников семь месяцев бил ракетами ВСУ по своим
Родившийся в Казахстане Лев Ступников присоединился к ВС РФ и семь месяцев наводил украинские ракеты на российские позиции. Об этом пишет RT.

Родители Льва переехали в РФ в 2000-е годы и жили в Омске. После окончания школы он начал учиться в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Параллельно с учебой в вузе юноша увлекался пауэрлифтингом и участвовал в Кубке и первенстве России по этому спорту.

После начала СВО мужчина оказался в 36-й мотострелковой дивизии. Находясь там, он стал передавать ВСУ координаты сослуживцев. Делал он это по идеологическим соображениям или ради выгоды, не уточняется.

11 сентября авторы Telegram-канала «Дневник мракоборцев» заявили, что Ступников мог бежать в ВСУ и спецназ «Ахмат» начал на него охоту. В видео, выложенном «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией), фигурирует человек, похожий на Ступникова, которого представляют как перебежчика, передававшего данные и вступившего в одно из подразделений ГУР МО Украины.

Ранее общественница рассказала о предателях среди жителей Курской области.

