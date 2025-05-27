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Общественница рассказала о предателях среди жителей Курской области

Общественница Кашеварова: часть жителей Курской области пресмыкалась перед ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская общественница Анастасия Кашеварова заявила в своем Telegram-канале, что некоторые жители Курской области пресмыкались перед военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стали предателями.

Как пишет Кашеварова, ей стало известно, что некоторые куряне показывали украинским военным дома, где жили участники спецоперации. После этого солдаты ВСУ сжигали эти здания.

«Вольготно в своих домах проживали в основном те из местных, кто пресмыкался перед врагом. А такие были, и они живы <...> Эти люди указывали на дома, где живет, к примеру, участник СВО. И ВСУ сразу выжигали этот дом», — написала общественница.

Кашеварова возмутилась, что выплаты от государства положены и тем, кто предал свои идеалы, и тем, кто не поддержал ВСУ.

22 мая военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ресурсы ВСУ для атак на Курскую область постепенно подходят к концу.

Он отметил, что у армии Украины осталось не так много людей. Несмотря на это, Киев не оставляет попыток вторжения в российский регион и отправляет к границе с Курской областью военных, которые были бы полезнее на других участках фронта.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.

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Атаки на Курскую область
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