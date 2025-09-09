Украинский пленный рассказал о наемниках из Японии

Наемники из Японии воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российско-украинском конфликте. Об этом рассказал украинский пленный, передает РИА Новости.

По словам 49-летнего уроженца Винницкой области, он сталкивался с иностранными наемниками, когда проходил базовую общевойсковую подготовку в поселке Верхнячка Черкасской области. Это были два поляка, колумбиец, американец, немец, ирландец, а также четверо японцев.

Пленный рассказал, что ирландец был худой и бородатый, американец — с татуировкой на шее. Колумбиец был с лишним весом и смуглым, а японцы — невысокого роста. У большинства из них были шевроны на иностранных языках, они носили форму расцветки «мультикам».

Обучались иностранцы стрельбе, метанию гранат, марш-броскам, ночным стрельбам и штурму окопов, основам инженерного дела. При этом им было запрещено общаться с украинцами, рассказал пленный.

После окончания «учебки» военнослужащего с его подразделением перекинули в Сумскую область, разместили в частном доме в селе. Там он вновь встретил этих же наемников, из которых сформировали отдельное подразделение. Они столкнулись с российскими войсками и были разбиты, поделился украинец.

Ранее стало известно, что порядка 20 тыс. наемников из разных стран воюет на стороне ВСУ.