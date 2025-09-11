На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами

РИА Новости: российский танк уничтожил грузинских наемников с арбалетами
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Танк Т-72 БЗМ группировки российских войск «Днепр» уничтожил грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами и луками. Об этом сообщил РИА Новости командир танка с позывным «Депутат».

Он отметил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из грузинских наемников, была обнаружена операторами БПЛА в районе села Орехово в Днепропетровской области.

«И было нанесено огневое поражение с закрытых огневых позиций, плюс артиллерией. [Наемники] были уничтожены полностью», — поделился подробностями командир.

По его словам, противник на данном направлении деморализован и растерян и «просто не знает, что предпринять». «Депутат» добавил, что украинские диверсанты пытаются работать малыми группами, однако военные ВС РФ сразу вытесняют их.

До этого командир грузинских наемников ВСУ пожаловался на диверсию, которая была совершена на их базе. По его словам, на базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда один из военнослужащих был неподалеку. Командир уточнил, что бойцу не удалось выжить.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их наемников.

СВО: последние новости
