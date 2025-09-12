На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили истерику Запада по поводу российско-белорусских учений

Песков назвал «эмоциональной перегрузкой» реакцию ЕС на учения «Запад--2025»
close
Владимир Вятки/РИА Новости

Представители западных стран всегда имеют возможность наблюдать за военными учениями — такая практика была всегда. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Польши, закрывшей границу перед началом российско-белорусских учений «Запад--2025».

По его словам, Европа сейчас занимает враждебную позицию по отношению к России, что в результате выливается «в подобные эмоциональные перегрузки для этих (западных) стран».

«Я хочу напомнить слова нашего президента, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы», — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что страны Европы двигались к границам РФ, а не наоборот.

»<...> Европа, будучи в составе НАТО, который который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ»,— заключил Песков.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский сообщил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений. Власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Ранее сообщалось, что Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами