В Кремле объяснили истерику Запада по поводу российско-белорусских учений

Представители западных стран всегда имеют возможность наблюдать за военными учениями — такая практика была всегда. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Польши, закрывшей границу перед началом российско-белорусских учений «Запад--2025».

По его словам, Европа сейчас занимает враждебную позицию по отношению к России, что в результате выливается «в подобные эмоциональные перегрузки для этих (западных) стран».

«Я хочу напомнить слова нашего президента, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы», — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что страны Европы двигались к границам РФ, а не наоборот.

»<...> Европа, будучи в составе НАТО, который который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ»,— заключил Песков.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский сообщил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений. Власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Ранее сообщалось, что Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.