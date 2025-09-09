Польша временно закроет границу с Белоруссией из-за учений

Польша временно закроет границы с Белоруссией на время учений «Запад-2025»

Польша введет временное закрытие границы с Белоруссией в связи с проведением совместных военных учений «Запад-2025». Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

По словам главы МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности в период проведения масштабных учений.

Как сообщал польский премьер Дональд Туск, Польша 11 сентября закроет границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад — 2025».

5 сентября польский премьер-министр заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за этих учений. Он считает их тренировкой нападения на Польшу.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что совместные белорусско-российские учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в НАТО пообещали ответить на военные учения России.