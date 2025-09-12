Ядерное оружие и «Орешник». В Белоруссии начались учения «Запад-2025»

12 сентября в Белоруссии стартуют совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». Маневры продлятся до 16 сентября. В Минске заявили, что на мероприятиях проверят обороноспособность Союзного государства. На учениях отработают нанесение ядерных ударов, а также задействуют комплекс «Орешник». Как будут проходить учения и какой сигнал они подадут Западу — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Тема учений «Запад-2025» — «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Если это немного перефразировать, то, скорее всего, на мероприятиях будут отрабатываться элементы стратегической оборонительной операции на театре военных действий.

Цели подобной операции — отражение вторжения агрессора, нанесение поражения наступающим группировкам войск противника, удержание приграничных районов своей территории, восстановление положения на важнейших направлениях, а также создание условий для захвата инициативы и перехода в контрнаступление.

Совместные российско-белорусские учения проходят регулярно, раз в два года. В Кремле уже заверили страны Запада, что и на этот раз маневры не направлены против каких-то третьих стран.

«Учения будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Какие задачи?

На учениях «Запад-2025» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов средств воздушного нападения противника, действия против диверсионных групп и восстановление контроля над территорией. Задачами военных станут разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, а также авиационная поддержка действий войск.

Можно это сказать и несколько по-другому, существенно полнее. Цели оборонительной операции достигаются выполнением оперативных задач, среди которых: отражение воздушно-космического наступления противника (то есть отражение ракетных и авиационных ударов в рамках боевых действий по ПВО на ТВД); нанесение массированных огневых ударов; нанесение поражения авиационной и ракетно-ядерной группировке противника; дезорганизация системы управления войсками и оружием, разведки и РЭБ противника; удержание занимаемых рубежей, позиций, районов; обеспечение своевременного и организованного выдвижения (развертывания) резервов в назначенные районы; уничтожение десантно-диверсионных сил противника, рейдовых и мобильных отрядов, сил спецвойск и бандформирований; разгром вклинившихся и прорвавшихся группировок противника; а также восстановление положения на важнейших направлениях.

Ядерное оружие

Самое главное — на «Западе-2025» будут отрабатываться вопросы нанесения первого и последующих ядерных ударов в случае перехода к применению ядерного оружия. Как средство поражения неприятеля на мероприятиях будет задействован и комплекс «Орешник».

«На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему.

Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (цитата по БелТА).

Первый ядерный удар — разумеется, в рамках учений и на созданном оперативно-стратегическом фоне — может быть нанесен в ответ на ограниченное или неограниченное применение противником ЯО с началом или в ходе оборонительной операции по заранее запланированным или уточненным в ходе сражения целям и объектам в форме ответно-встречного (ответного) удара по приказу верховного главнокомандующего.

Целями применения ЯО могут быть: поражение крупных группировок войск противника; разрушение важнейших объектов военной промышленности, энергетики и транспортных коммуникаций; уничтожение стратегических запасов обычного оружия, боеприпасов, горючего, стратегических материалов и сырья.

В этом плане на учениях «Запад-2025» придется отрабатывать хранение, укрытие и обеспечение сохранности ядерных боеприпасов (ЯБП); их перевод в установленные степени готовности; экстренный вывоз ЯБП при угрозе захвата противником; рассредоточение, укрытие, охрана и оборона ЯБП в районах дислокации и на марше.

Сигнал НАТО

Общей целью учений «Запад-2025» станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. В этих целях, есть основания предполагать, будут предприняты меры по построению стратегической обороны, а именно: создание группировок ВС в соответствующем оперативно-стратегическом построении, системы оборонительных рубежей, системы ПВО и ПРО на театре, системы оперативных инженерных заграждений, а также управления и связи.

Руководить учениями «Запад-2025» будет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Основные этапы пройдут на полигонах под Борисовым. Вместе с тем пока неясно, кто конкретно будет руководителем учения, начальником штаба руководства и руководителем группы подыгрыша.

Главная военно-политическая задача учений «Запад-2025» — стратегическое сдерживание вероятного противника. И недвусмысленный сигнал НАТО: в случае агрессии альянса Россия и Белоруссия применят все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).