Белоруссия заявила протест Польше из-за временного закрытия границы

МИД Белоруссии заявил протест Польше из-за приостановки движения через границу
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике Кшиштофа Ожанну и заявило ему устный протест в связи с решением Варшавы приостановить движение через государственную границу. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что действия польских властей наносят ущерб государствам как на Востоке, так и на Западе. МИД Белоруссии назвал решение Польши «злоупотреблением своим географическим положением», обвинив эту страну в «приватизации» границы между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

Как отметили в министерстве, приостановка движения через границу свидетельствует не о наличии угрозы для Варшавы со стороны Минска, а о ее попытках скрыть собственные действия. В ведомстве предупредили, что принятые Польшей меры способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе и создают риски для предсказуемости в отношениях между странами.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о высылке белорусского дипломата.

