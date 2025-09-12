В Польше заявили, что не отправят военных на Украину учиться подавлять дроны

Польские военнослужащие не поедут на Украину, чтобы учиться сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявили в министерстве национальной обороны республики, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, Киев и Варшава действительно ведут переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области БПЛА и систем противодействия им. При этом властям поступают вопросы о месте проведения соответствующих учений.

«Все эти мероприятия будут проходить в Польше», — подчеркивается в заявлении.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день Туск рассказал, что Варшава будет сотрудничать с Киевом в вопросе создания противодроновых систем. По его словам, с таким предложением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с беспилотниками.