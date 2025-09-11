На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше сообщили о старте сотрудничества с Украиной по созданию противодроновых систем

Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной по созданию противодроновых систем
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша будет сотрудничать с Украиной в вопросе создания противодроновых систем. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает ТАСС.

«Мы будем также тесно взаимодействовать с Украиной в контексте противодроновых систем», — сказал Туск после заседания Совета национальной безопасности, отметив, что он принял предложение украинского президента Владимира Зеленского.

Премьер рассказал, что уже обсуждал технические детали договоренности, и в Киев направились министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В данный момент специалисты, включая военных, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше, добавил он.

В среду Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что Россия специально направила дроны в Польшу. Такого же мнения придерживается украинский президент Владимир Зеленский.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

Прилет дронов в Польшу
