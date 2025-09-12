На Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников

Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгодонск. Об этом сообщили в Telegram-канале АЭС.

«Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинские беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах региона. По его словам, люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

Всего, по данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в течение ночи сбили 221 украинский БПЛА над регионами страны. Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28, в Калужской области — 18, в Новгородской области — 14.

По девять БПЛА уничтожили в столичном регионе и Орловской области, семь — в Белгородской области, по три — в Тверской и Ростовской областях. Единичные цели нейтрализовали в воздушном пространстве Курской, Псковской и Тульской областей.

Ранее город — спутник Запорожской АЭС подвергся атаке украинских беспилотников.