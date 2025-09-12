Силы ПВО ночью отразили атаку на Ростовскую область

БПЛА сбили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинские беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе», — говорится в сообщении.

В Багаевском районе при атаке был поврежден частный дом, два автомобиля и уличная газовая труба. Специалисты газовой службы устранили повреждения.

Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью в регионе было сбито более 20 беспилотников. Обломки БПЛА упали в Тосно на улицах Промышленной и Чехова, пострадавших нет.

В Московской области было сбито не менее девяти беспилотников. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.