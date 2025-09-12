На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО ночью отразили атаку на Ростовскую область

БПЛА сбили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинские беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе», — говорится в сообщении.

В Багаевском районе при атаке был поврежден частный дом, два автомобиля и уличная газовая труба. Специалисты газовой службы устранили повреждения.

Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью в регионе было сбито более 20 беспилотников. Обломки БПЛА упали в Тосно на улицах Промышленной и Чехова, пострадавших нет.

В Московской области было сбито не менее девяти беспилотников. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами