В регионах РФ за ночь сбили более 220 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО ночью уничтожили 221 украинский дрон
Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28, в Калужской области — 18, в Новгородской области — 14. По девять БПЛА уничтожили в столичном регионе и Орловской области, семь — в Белгородской области, по три — в Тверской и Ростовской областях. Единичные цели нейтрализовали в воздушном пространстве Курской, Псковской и Тульской областей.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в результате атаки в порту Приморск загорелось судно. Открытое горение уже ликвидировано.

Также в регионе было зафиксировано падение обломков БПЛА. Фрагменты дронов рухнули в Тосно и Всеволожске, деревнях Узмино и Покровское, вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль пострадал мужчина.

