В Ленобласти после атаки БПЛА ликвидировали пожар на насосной станции

Дрозденко сообщил о ликвидации возгорания на насосной станции в Приморске
Владимир Трефилов/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на насосной станции в Приморске, расположенном в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Потушено возгорание на насосной станции. <...> Четко сработали все службы», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате пожара никто не пострадал.

Утром 12 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Из них 28 дронов были уничтожены в Ленинградской области.

По словам Дрозденко, в течение ночи в регионе перехватили 30 беспилотников. Их обломки упали в городах Тосно и Всеволожск, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов на территории Ломоносовского района.

В результате атаки в порту Приморск загорелось судно. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар. Никаких сведений о пострадавших не поступало, подчеркнул губернатор.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадали три человека.

