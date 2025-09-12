Судно загорелось в порту Приморск после атаки беспилотников

В порту Приморск из-за атаки БПЛА возник пожар на судне, открытое горение ликвидировали

Пожар возник на одном из судов в порту Приморск в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике. Он расположен на материковой части пролива Бьеркезунд Финского залива Балтийского моря в 5 км юго-восточнее Приморска.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — написал он.

Обломки сбитых дронов также упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское, Узмино и вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью более 30 БПЛА.

В Московской области ночью было сбито не менее девяти украинских беспилотников.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.