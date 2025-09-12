На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

Благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир. Об этом сообщает западный военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что Израиль не решался проводить активную военную кампанию в Сирии, пока там находились Вооруженные силы России, а после — ситуация изменилась.

Также еврейское государство не решалось применять оружие против Алжира. Он остается единственным государством на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое вложило значительные средства в современные системы противовоздушной обороны от незападных поставщиков. Сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были переданы Китаем и Россией.

«Эта сеть [ПВО] занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран», — говорится в публикации.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.