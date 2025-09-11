На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару

Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взять на себя обязательство не наносить новые удары по Катару. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник рассказал, что глава израильского правительства не консультировался ни с американским лидером, ни с кем-либо из его советников перед ударами.

«Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы не повторяли этого», — цитируют источники слова Трампа, адресованные Нетаньяху.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

Премьер-министр Катара заявил, что страна не потерпит нарушений своего суверенитета, а работа над правовым ответом Израилю после атаки уже началась.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее Украина назвала «грубым нарушением международного права» удар Израиля по Катару.

Удар Израиля по Дохе
