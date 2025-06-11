В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их союзников

В спецназе «Ахмат» поделились анекдотом о солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их союзниках. Юмористический материал был опубликован в Telegram-канале батальона «Питерского».

«Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора», — говорится в сообщении с изображением.

Под картинкой добавлено: «реалии современности».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена, расположенное на границе с Украиной, с целью реализации соглашений, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле. Предполагалось передать Киеву первую партию тел павших солдат. Ожидалось, что украинская сторона заберет 1212 тел, однако представители Украины не появились на встрече. Более того, Киев неожиданно для Москвы отложил обмен телами на неопределенный срок.

Ранее Мединский призвал Киев забрать тела солдат ВСУ, чтобы предать их земле.