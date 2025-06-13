Командир грузинских наемников ВСУ заявил, что на их базе совершена диверсия

Командир грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили заявил, что на их базе совершена диверсия. Его цитирует телеканал RT.

Речь идет о террористическом «Грузинском национальном легионе» — командир подразделения Мамулашвили, заочно осужденный в Донецкой Народной Республике, сообщил, что на территории базы произошел взрыв.

«По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости от него», — заявил Мамулашвили.

Он добавил, что боец Деметре Дарчиа не выжил — именно он находился рядом со взрывчаткой.

До этого американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Украина использует свои посольства в западных странах в качестве пунктов вербовки наемников.

21 мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их наемников.