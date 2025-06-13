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Грузинские наемники ВСУ пожаловались на диверсию на своей базе

Командир грузинских наемников ВСУ заявил, что на их базе совершена диверсия
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Командир грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили заявил, что на их базе совершена диверсия. Его цитирует телеканал RT.

Речь идет о террористическом «Грузинском национальном легионе» — командир подразделения Мамулашвили, заочно осужденный в Донецкой Народной Республике, сообщил, что на территории базы произошел взрыв.

«По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости от него», — заявил Мамулашвили.

Он добавил, что боец Деметре Дарчиа не выжил — именно он находился рядом со взрывчаткой.

До этого американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Украина использует свои посольства в западных странах в качестве пунктов вербовки наемников.

21 мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их наемников.

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