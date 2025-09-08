Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили установку уродовать тела и лица иностранных наемников, чтобы усложнить их идентификацию и скрыть реальное число потерь. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«Количество погибших американских наемников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной», — рассказал посол.

По его словам, украинцы максимально пытаются обезличить наемников, оставив их без документов. Кроме того, когда иностранцы гибнут, украинские военные должны либо забрать их тело, либо довести до такого состояния, чтобы узнать человека было невозможно, добавил Мирошник.

До этого пленный украинский военный рассказал, как инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» в ходе обучения сломал одному из военнослужащих ключицу. По словам бойца, у парня болела рука, и он не мог поднять автомат. Инструктор крикнул на него четыре раза, а затем подошел к нему, завалил на землю и сломал ключицу.

Пленный добавил, что спустя какое-то время его и еще двух военных отправили на позиции, а до места их вели с помощью дрона, по всей видимости, чтобы не сбежали.

Ранее наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области.