В ДНР рассказали о темпах ликвидации испаноговорящих наемников ВСУ

Кимаковский: ВС РФ авиаударами почти уничтожили испаноговорящих наемников ВСУ
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военнослужащие практически уничтожили переброшенных в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский,

По его словам, по местам дислокации украинской стороны, куда были отведены уцелевшие группы, также были нанесены авиаудары. Он рассказал, что после серии атак наемников рассредоточили в селах Великомихайловка и Новопетровское. На этих территориях российские военные также нанесли удары по скоплению живой силы.

«Сейчас можно констатировать, что рота иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, практически уничтожена», — отметил Кимаковский.

В конце августа РИА Новости писало, что в рядах ВСУ появилось новое подразделение наемников из стран Латинской Америки «Специальная латинская бригада» (СЛБ). В публикации говорится, что специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканскими и испаноговорящими наемниками.

Один из логотипов СЛБ с названием подразделения на английском и украинском языках, а также с изображением орла в цветах украинского флага и совы.

Ранее была раскрыта причина интереса мексиканских наемников к службе в ВСУ.

