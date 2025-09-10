Минобороны РФ ответило на обвинения Польши из-за инцидента с БПЛА

Минобороны: объекты поражения в Польше в ходе атаки по Украине не планировались

Объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

На атакованных предприятиях проводилось производство, ремонт техники, а также выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также сборка беспилотников.

В ведомстве добавили, что на окраинах Львова был поражен цех «Львовского бронетанкового завода» и «Львовского авиазавода «ЛДАРЗ».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Специалисты добавили, что предельная дальность полета применяемых в ударе российских дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не способна превысить 700 километров. Представители ведомства подчеркнули, что российская сторона готова провести консультации с Минобороны Польши по сложившейся ситуации.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

