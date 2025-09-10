Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Орловской области после атаки БПЛА

ЛЭП повреждена в Орловской области при падении обломков БПЛА

Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в Орловской области при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он рассказал, что за прошедшие сутки над Орловской областью было уничтожено девять беспилотников. По его данным, никто не пострадал.

«В Шаблыкинском районе при падении обломков БПЛА повреждена ЛЭП, что привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах», — написал Клычков.

В данный момент повреждения устраняются, добавил губернатор.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших при атаке нет.

В одном из районов обломки сбитого дрона повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж.

