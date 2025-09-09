Песков рассказал, повлияла ли атака дронов на Сочи на график Путина

Песков: ночная атака украинских БПЛА на Сочи не повлияла на график Путина

Ночная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Сочи не повлияла на график президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — сказал представитель Кремля.

Накануне глава государства подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.

Утром 9 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 31 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября. За это время над акваторией Черного моря уничтожили 15 беспилотников, в Белгородской области — семь, в Курской области — три. По два БПЛА перехватили в Краснодарском крае и Республике Крым, по одному — в Воронежской и Тамбовской областях.

Одной из целей стал Сочи, где из-за действий ВСУ пострадал мужчина. Он находился в автомобиле, который был поврежден в результате падения обломков сбитого дрона. Получившего ранения гражданина спасти не удалось.

Также губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что шесть частных домов получили повреждения. У них оказались повреждены фасады, крыши, заборы и окна.

Ранее фрагменты сбитого БПЛА повредили мемориал фронтовику в Сочи.