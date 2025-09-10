Британия объявила о выделении Украине вооружения на миллиарды долларов

Британия сообщила о выделении $2,7 млрд на вооружения Украине

Великобритания выделила украинской стороне более 2 млрд фунтов стерлингов (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружения через возглавляемый Соединенным Королевством Международный фонд помощи Украине (IFU). Об этом сообщило британское минобороны по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Киеву в формате «Рамштайн».

В ведомстве заявили, что речь идет о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ».

Как сообщил министр обороны Британии Джон Хили, IFU уже поставил Украине более 1 тыс. систем противовоздушной обороны, свыше 600 беспилотников, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО). Новые поставки должны произойти в ближайшие недели.

До этого британская газета The Times сообщила, что Соединенное Королевство решило отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине.

Ранее в Британии заявили, что у Европы нет сил на поддержку Украины.