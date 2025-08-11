На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии признали, что у Европы нет сил на поддержку Украины

Times: у Европы не хватит сил на поддержку Украины
РИА Новости

У Европы «не хватит сил», чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей благоприятные условия мира. Об этом пишет британская газета The Times.

«Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о благоприятных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Times, так называемая «коалиция желающих» — силы во главе с Великобританией и Францией, предназначенные для поддержки Украины и потенциального наблюдения за прекращением огня, — вряд ли оправдают первоначальные надежды премьера Британии Кира Стармера на присутствие «на местах» 64 000 военнослужащих.

10 августа вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил о стремлении американских властей найти такое решение конфликта на Украине, которое устроило бы обе стороны.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

