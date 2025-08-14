На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания передумала отправлять 30 тысяч миротворцев на Украину

Times: Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания решила отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — говорится в материале.

Вместо этого британский премьер Кир Стармер предлагает союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря, отмечает Times.

По словам главы правительства Британии, в данный момент существует «реальный» шанс заключить сделку, и европейские союзники пообещали помочь в ее реализации.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Контингент должен был стать основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность страны. Стармер заявлял, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее Трамп заявил, что РФ столкнется с последствиями, если не согласится на прекращение огня.

