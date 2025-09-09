На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временные ограничения в аэропорту Сочи сняли

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и отправку самолетов
Shutterstock/StockphotoVideo

Возобновлено обслуживание рейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 9 сентября жителей Сочи разбудил мощный взрыв, раздавшийся в небе над городом-курортом.

По словам очевидцев, после взрыва включились сирены воздушной тревоги. По предварительной информации, в зоне происшествия были активированы средства ПВО.

Сообщается, что взрыв, услышанный жителями Адлерского района около 2:20 по московскому времени, вызвал ощутимую вибрацию в зданиях. Кроме того, ударная волна спровоцировала срабатывание автомобильных сигнализаций в припаркованных машинах.

Ранее жители Сочи рассказали о громком взрыве над городом.

